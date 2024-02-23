На Аллее Героев в Волгограде сегодня, 23 февраля, прошла церемония возложения цветов и венков к Вечному огню на братской могиле защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й армий, погибших при защите Сталинграда, передает V102.RU.

Память защитников Отечества почтили Герой России Андрей Бочаров, ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие Волгоградского гарнизона – участники СВО, руководители силовых органов, представители органов власти, общественных и молодежных организаций. Здесь прошла минута молчания.





В день защитника Отечества во всех районах Волгоградской области проходят памятные митинги, патриотические акции, концертные программы, спортивные турниры и выставки. Вечером в 21:00 на нижней террасе набережной Волгограда прогремит праздничный артиллерийский салют из 30 залпов.

Накануне праздника, напомним, губернатор встретился с участниками СВО и членами их семей, поздравил всех защитников Отечества с праздником.

Фото: администрации Волгоградской области