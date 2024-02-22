Бочаров в преддверии 23 февраля встретился с участниками СВО и их семьями

Сегодня, 22 февраля, губернатор Волгоградской области встретился с участниками специальной военной операции и семьями защитников Отечества. Как сообщили V102.RU в администрации региона, в преддверии Дня защитника Отечества Андрей Бочаров обсудил с собравшимися ряд важных вопросов, касающихся мер социальной поддержки военнослужащих и членов их семей, создание мемориала участникам СВО и книги памяти, мужества и отваги.

Губернатор до начала разговора посетил с участниками мероприятия кафедральный собор Александра Невского, интерактивный музей «Россия — моя история» и выставку о героях – участниках СВО в амфитеатре на Центральной набережной.





- Мы очень переживаем за всех наших защитников. И это волнение, эта тревога, конечно, сохранятся на всем протяжении специальной военной операции, до самой Победы, в которую мы верим и которую ждем. И, конечно, мы помним и чтим имена всех, кто погиб на поле боя, кто умер от тяжелых ранений. Наши воины отдали жизнь за Родину, за свое Отечество, - сказал глава региона.

Память героев участники встречи почтили минутой молчания.

Андрей Бочаров отметил, что увековечение памяти героев - важная задача. По его словам, сейчас определяется место, где будет возведен мемориальный комплекс, посвященный участникам специальной военной операции. Кроме того, губернатор выступил с инициативой по созданию книги памяти, мужества и отваги.

- Будет правильно начать эту работу уже сегодня, чтобы по каждому из участников специальной военной операции была самая полная информация, - пояснил глава региона.

Отдельно участники встречи остановились на вопросах поддержки военнослужащих и членов их семей, которые являются приоритетными для органов власти. Так, на данный момент в Волгоградской области действуют 35 мер поддержки — в социальной сфере, в профориентации и трудоустройстве, в сфере образования и воспитания детей и других. В начале февраля текущего года было принято решение по увеличению региональной единовременной выплаты — со 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Также много вопросов — житейских и личных, решают адресно и без лишней огласки.

Продолжает работу региональное отделение федерального Фонда «Защитники Отечества» и созданный в 2022 году региональный Фонд поддержки военнослужащих и добровольцев, участвующих в специальной военной операции.

- В целом на поддержку наших военнослужащих — участников специальной военной операции и членов их семей в Волгоградской области уже направлено централизованно порядка 4,2 млрд рублей, — привел данные Андрей Бочаров. — Конечно, это все очень важно. Но, на мой взгляд, не менее важно и неравнодушное отношение самих жителей Волгоградской области к участникам СВО и членам их семей. Активную помощь по всем этим направлениям оказывают неравнодушные граждане, предприятия и организации, волонтеры, общественность.

Власти Волгоградской области проводят работу по формированию Единой региональной системы социальной, медицинской, психологической и профессиональной реабилитации участников СВО, всех ветеранов боевых действий. В настоящее время разрабатывается проект Многопрофильного центра поддержки семьи, участников боевых действий, участников СВО и членов их семей. Здесь можно будет получить всю необходимую информацию о действующих мерах поддержки и адресно оформить такие меры.





В завершении встречи Андрей Бочаров поздравил всех защитников Отечества с наступающим праздником.

- Пользуясь случаем поздравляю вас, ваших родных и близких, ваших боевых товарищей, всех участников специальной военной операции, всех жителей Волгоградской области с наступающим Днем защитника Отечества, - сказал губернатор.

Фото: администрации Волгоградской области