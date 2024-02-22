В Волгограде почтили память погибших на службе полицейских

Сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области в преддверии празднования Дня защитника Отечества минутой молчания почтили память погибших сослуживцев. Полицейские возложили цветы к мемориалу «Солдатам правопорядка», сообщает V102.RU.
В торжественном мероприятии приняли участие начальник ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенант полиции Дмитрий Вельможко, начальник Волгоградской академии МВД России генерал-майор полиции Роман Павленков, ветераны органов внутренних дел, курсанты академии и кадеты специализированных полицейских классов.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области