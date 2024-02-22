В Волгограде проложили циркуляционный трубопровод к домам Дзержинского района

С начала года специалисты проложили 75-метровый участок циркуляционного трубопровода к дому по ул. Симонова, 20 и еще один, протяженностью порядка 70 метров, к дому по бульвару 30-летия Победы, 72.

– Циркуляцию в системе горячего водоснабжения организовывают для того, чтобы при отсутствии водоразбора вода в трубопроводах не остывала. Для этого параллельно трубопроводам, подающим к водоразборным точкам горячую воду, прокладывается циркуляционный трубопровод, а в тепловом пункте устанавливается циркуляционный насос, обеспечивающий постоянное движение воды в системе, – сообщили ИА «Высота 102» в «Концессиях».

Работы проводились под землей, в проходном канале, чтобы минимизировать нарушение благоустройства у многоквартирных домов. Обычно эти работы проводятся на этапе строительства многоквартирных домов, но старые дома не оборудованы данным видом сетей, из-за чего жители вынуждены какое-то время сливать воду, чтобы добиться повышения ее температуры в кранах.





– Проблемы восстановления циркуляции воды решаются в плановом порядке, – пояснили в «Концессиях». – Чтобы система «обратки» заработала в полной мере, циркуляционный трубопровод должен быть проведен не только к дому, но и внутри жилого здания, а это обязанность управляющей компании.

Только в 2023 году в рамках работ по восстановлению циркуляции сетей завершена реконструкция 3,6 км трубопроводов горячего водоснабжения от ЦТП-21 Кировского района. В целом за прошлый год циркуляция горячего водоснабжения восстановлена к 17 домам и 2 детским садам. В этом году работа будет продолжена.