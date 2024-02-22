Волгоградцев к выходным ждет резкое похолодание

В Волгоградской области предстоящие выходные обещают быть достаточно морозными. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, в отдельные часы температура упадет до -18 градусов.

— Завтра, 23 февраля, по области в ночные и утренние часы местами возможны небольшие осадки в виде снега, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточного направления 7-12 м/с. В ночной период -6…-11º, при прояснениях температура упадет до -11... -16º, днем столбики термометров покажут -1...-6º, — рассказали информагентству в региональном гидрометцентре. — 24 февраля осадки маловероятны, на дорогах сохранится гололедица. Ветер юго-восточный со скоростью 8-13 м/с. Ночью -8...-13º, при прояснениях -13...-18º, днем -1...-6º.

В Волгограде 23 и 24 февраля сильных осадков не ожидается.

— 23 февраля в городе-герое юго-восточный ветер 7-12 м/с. Ночью -6...-8º, днем -2...-4º, — пояснили волгоградские синоптики. — 24 февраля на дорогах гололедица, ветер юго-восточный 8-13 м/с. Ночью температура составит -9...-11º, днем -2...-4º.

В воскресенье, 25 февраля, в городе на Волге установится ясная без осадков погода. Днем -4º, ночью -12º.

Фото: архив ИА «Высота 102»