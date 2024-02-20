Волгоградцы проиграли суд «Победе» из-за поломки самолета





Семейной паре из Волгограда не удалось взыскать с авиакомпании «Победа» и с авиакомпании «Турецкие авиалинии» убытки, которые они понесли из-за того, что опоздали на самолет в Барселону. Как сообщили V102.RU в Ворошиловском суде, в январе 2023 года супруги приобрели билеты на рейс «Победы» по маршруту Волгоград-Стамбул и, исходя из времени прибытия, билеты на последующую перевозку рейсом авиакомпании Турецкие Авиалинии по маршруту Стамбул-Барселона. Однако в результате задержки рейса в Турцию по причине неисправности воздушного судна они опоздали на другой самолет. Из-за чего были вынуждены приобрести билеты из Стамбула в Белград и Барселону с датой вылета на следующий день. В связи с изменением времени прибытия в Испанию они понесли убытки по оплате гостиницы.

Семейной паре из Волгограда не удалось взыскать с авиакомпании «Победа» и с авиакомпании «Турецкие авиалинии» убытки, которые они понесли из-за того, что опоздали на самолет в Барселону. Как сообщили V102.RU в Ворошиловском суде, в январе 2023 года супруги приобрели билеты на рейс «Победы» по маршруту Волгоград-Стамбул и, исходя из времени прибытия, билеты на последующую перевозку рейсом авиакомпании Турецкие Авиалинии по маршруту Стамбул-Барселона. Однако в результате задержки рейса в Турцию по причине неисправности воздушного судна они опоздали на другой самолет. Из-за чего были вынуждены приобрести билеты из Стамбула в Белград и Барселону с датой вылета на следующий день. В связи с изменением времени прибытия в Испанию они понесли убытки по оплате гостиницы.

Волгоградцы просили взыскать с ответчиков солидарно материальный ущерб, причиненный в результате задержки рейса, в размере стоимости авиабилетов и неиспользованных оплаченных апартаментов, проценты за пользование чужими денежными средствами, неустойку, штраф и компенсацию морального вреда.Однако в августе 2023 года Ворошиловский суд Волгограда отказал им в удовлетворении исковых требований. Это решение было обжаловано в Волгоградском облсуде.Облсуд согласился с доводами суда первой инстанции. Задержка рейса по маршруту Волгоград-Стамбул была связана с неисправностью воздушного судна, а именно – повреждением основного колеса, что угрожало жизни и здоровью пассажиров. Поэтому авиакомпания «Победа» не могла нести ответственность за отмену рейса. При этом у российской компании отсутствовала обязанность обеспечивать стыковку рейсов при выполнении перевозки по разным авиабилетам. А путешественники сами должны были предвидеть риск приобретения билетов с пересадкой у разных авиаперевозчиков.