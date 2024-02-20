Общество

Волгоградцы проиграли суд «Победе» из-за поломки самолета

Общество 20.02.2024 21:10
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20.02.2024 21:10


Семейной паре из Волгограда не удалось взыскать с авиакомпании «Победа» и с авиакомпании «Турецкие авиалинии»  убытки, которые они понесли из-за того, что опоздали на самолет в Барселону. Как сообщили V102.RU в Ворошиловском суде, в январе 2023 года супруги приобрели билеты на рейс  «Победы» по маршруту Волгоград-Стамбул и, исходя из времени прибытия, билеты на последующую перевозку рейсом авиакомпании Турецкие Авиалинии по маршруту Стамбул-Барселона. Однако в  результате задержки рейса в Турцию  по причине неисправности воздушного судна они опоздали на другой самолет. Из-за чего были вынуждены приобрести билеты из Стамбула в Белград и Барселону с датой вылета на следующий день. В связи с изменением времени прибытия в Испанию  они понесли  убытки по оплате гостиницы.
Волгоградцы просили взыскать с ответчиков солидарно материальный ущерб, причиненный в результате задержки рейса, в размере стоимости авиабилетов и неиспользованных оплаченных апартаментов, проценты за пользование чужими денежными средствами, неустойку, штраф и компенсацию морального вреда.  
Однако в августе 2023 года Ворошиловский суд Волгограда отказал им в удовлетворении исковых требований.  Это решение было обжаловано в Волгоградском облсуде.
Облсуд согласился с доводами суда первой инстанции. Задержка рейса по маршруту Волгоград-Стамбул была связана с неисправностью воздушного судна, а именно – повреждением основного колеса, что угрожало жизни и здоровью пассажиров. Поэтому авиакомпания «Победа» не могла нести ответственность за отмену рейса.  При этом у российской компании  отсутствовала обязанность обеспечивать стыковку рейсов при выполнении перевозки по разным авиабилетам. А путешественники сами должны были предвидеть риск приобретения билетов с пересадкой у разных авиаперевозчиков.


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