В «Единой России» и Минпросвещении РФ отчитались об итогах капитального ремонта школ

Как сообщает сайт ER.ru, выполнение президентских программ капитального ремонта действующих и строительства новых школ и детских садов обсудили с регионами на федеральном штабе секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и министр просвещения Сергей Кравцов.

– Ремонт завершён в 2422 зданиях школ. Из них в 1520 зданиях – за счёт федеральных средств, 902 зданиях – за счёт средств региональных бюджетов. Регионы-лидеры, где по итогам года отремонтировано больше всего школ – республики Дагестан, Башкирия, Чеченская Республика, Якутия, Забайкальский край, Северная Осетия, Московская область, Чувашия, Кабардино-Балкария, Ставропольский край, Брянская, Курская области, Республика Татарстан и Алтайский край, – отметил Андрей Турчак.

В общей сложности за два года реализации программы капитально отремонтировали более 4 тысяч объектов. Так, в этом году ремонт запланирован в 1047 школах. Из них 530 – с завершением работ в 2025 году.

– На 15 февраля по 360 объектам все конкурсные процедуры завершены, контракты заключены. По 400 объектам конкурсы объявлены или уже находятся на стадии завершения. И 236 объектов в 41 регионе, где конкурсы планируется объявить до конца месяца, – сообщил Турчак.

Он отметил, что по 22 школам информация по контрактации пока не поступила, и поручил регионам не затягивать сроки проведения процедур. Это объекты в Приморском крае, Амурской, Запорожской и Херсонской областях.

Отдельно он остановился на строительстве новых школ. С 2019 года по программе открылись 1344 школы общей мощностью 793 тысячи мест. По итогам прошлого года введены в эксплуатацию 430 новых школ на 250 тысяч мест. Лидеры по количеству объектов – Московская область, Дагестан, Чеченская Республика, Санкт-Петербург, Краснодарский край.

В свою очередь, Сергей Кравцов среди регионов-лидеров по капремонту школ выделил Красноярский край, Карелию, Новгородскую, Рязанскую и Белгородскую области, Калмыкию, Удмуртию, Краснодарский край, Мордовию. В общей сложности хорошие результаты реализации программы показали 62 региона.

В Волгоградской области до 2025 года будет завершен капитальный ремонт шести учреждений, обновление оставшихся 54 школ запланировано в течение двух лет. Все школы, которые с этого года вступают в программу капремонта, являются действующими, на время проведения работ ребята будут учиться в других учреждениях.

– Программой охвачено порядка 30 муниципальных образований, география объектов достаточно обширная, как и различия по их проектной мощности. Есть небольшие сельские школы с количеством мест чуть более 160, а также крупные учреждения, где численность учащихся доходит почти до двух тысяч. За объектами капремонта закреплены ответственные, которые будут координировать процесс, контролировать каждый этап проведения ремонтных работ, оперативно выявлять и разрешать все возникающие проблемные вопросы. Мы все прекрасно понимаем, что срыв сроков сдачи в эксплуатацию школ недопустим, – рассказала региональный координатор партийного проекта «Новая школа» в Волгоградской области Наталия Барышникова.

Найти всю информацию обо всех школах, участвующих в программе капремонта, и оставить свою обратную связь можно будет с мая на информационном портале «Спутник народной программы». На сегодня в ней участвуют уже почти 7300 школ. Все этапы работ – от проекта до приёмки – контролируют родительские штабы.



