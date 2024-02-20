В Волгограде реставраторы приступили к ювелирной работе по формированию бетонного футляра стелы на братской могиле воинов 45-й стрелковой дивизии имени Щорса, погибших при обороне Сталинграда, передает V102.RU.





Напомним, этот памятник находится на проспекте Металлургов в Краснооктябрьском районе. В 2022 году начались работы по восстановлению мемориала, который находился в плачевном состоянии. Специалисты сняли облицовку и обнаружили скрытые разрушения, которые не были указаны в технической документации. Пока велись дополнительные обследования и вносились изменения в проект, памятник стоял заброшенным. В феврале текущего года новый подрядчик приступил к восстановлению бетонных конструкций памятника. Работы проводятся внутри теплового шатра, который натянули над мемориалом.





Как сообщили в мэрии, перед заливкой бетонного футляра, больше недели специалисты готовили опалубку для стелы, которая имеет сложную конструкцию в виде приспущенного знамени. Форму для заливки бетона скрупулезно подгоняли под все изгибы, чтобы укрепить несущие конструкции стелы и не нарушить ее визуальный облик.









- В ходе работ специалистам предстоит восстановить сам памятник, выполненный в виде приспущенного знамени с изображением ордена Великой Отечественной войны в центре, привести в порядок мемориальные таблички, а также площадку у его подножия, лестницы и ограждения. Для озеленения территории они высадят саженцы рябины и уложат газон, - уточнили в мэрии.

Ремонт мемориала, напомним, ведет ООО «Реновацио», которое должно завершить все работы в срок до 31 марта текущего года.









Справка. «Братская могила воинов 45-й стрелковой дивизии им. Щорса, погибших при обороне Сталинграда» расположена между домами №7 и №11 на проспекте Металлургов. Этот памятник военной истории является объектом культурного наследия. Он находится в оперативном управлении МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района города Волгограда» на основании распоряжения департамента муниципального имущества администрации Волгограда.

По данным акта от 25.06.1943 года, захоронение насчитывало 1712 человек. В общей братской могиле по завершению боев за Сталинград похоронили часть погибших бойцов 45-й стрелковой дивизии им. Щорса, 39-й гвардейской и 193-й стрелковых дивизий, а также ополченцев из истребительного отряда «Красный Октябрь». Траурная церемония прошла 18 июля 1943 года при большом скоплении народа.













Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»