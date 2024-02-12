Причину загадочной смерти 58-летнего волгоградца выясняет СК

Общество 12.02.2024 10:18
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12.02.2024 10:18
В Камышине Волгоградской области на минувших выходных в гаражном кооперативе нашли труп 58-летнего жителя поселка Южный городок. Как сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник, страшную находку сделал сосед поздно вечером 10 февраля в ГСК № 10 в боксе № 237 по улице Гороховской.
— Бездыханное тело мужчины находилось на заднем сиденье «девятки». Сосед зашел в гараж за инструментом в 22.41, — рассказал источник.
В СУ СКР по Волгоградской области пояснили, что труп обнаружен в гаражном боксе по улице Гороховской, 156.
— Мужчина в своем гараже занимался ремонтом личного автомобиля. Тело обнаружил сосед по гаражу, когда пришел проверить мужчину. Тело без повреждений и признаков насильственной смерти. Организована процессуальная проверка, — прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова.
Уточняется, что точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
Фото: архив ИА «Высота 102»
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