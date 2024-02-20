Девятиэтажка в Волгограде осталась без воды, тепла и лифта





В дом №2 по ул. Баумана в Тракторозаводском районе Волгограда, который со вчерашнего дня оставался без отопления и воды и где перестал работать лифт, возвращается ресурс. Об этом сообщили V102.RU в концессиях. В компании отметили, что в настоящее время идут работы по подключению и другого дома - №4а по ул. Баумана. Как рассказали V102.RU горожане, исчезновение ресурса они заметили примерно в обеденное время.



– Потом приехала техника, стали копать, а весь подъезд наполнился горячим паром – он добрался даже до самых верхних этажей, - говорят жители дома. - Возможно, из-за повышенной влажности отключился и лифт.



Еле пережившие холодную ночь волгоградцы с надеждой наблюдали за ходом восстановительных работ со своих окон.



- Хорошо, что есть еще газ и свет, - заявляют самые оптимистично настроенные жильцы.



Но многим не до оптимизма. Дома по ул. Баумана уже попадали под отключение воды и отопления из-за масштабной аварии в январе этого года.



В «Концессиях теплоснабжения» V102.RU пояснили, что на данном участке ведутся работы по замене участка трубопровода. Если в домах в скором времени не появится тепло и горячая вода, горожанам рекомендуют обращаться в управляющую компанию.

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