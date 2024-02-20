В ближайшие два дня волгоградцев заморозит и припорошит снегом

В Волгограде и области 21 и 22 февраля синоптики прогнозируют морозы до -14 градусов и мокрый снег, сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС.

— Завтра, 21 февраля, по области пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточного направления местами с порывами до 14 м/с. В ночные часы -4…-9º, при прояснениях упадет до -9...-14º, днем составит -2...-7º, — рассказали информагентству в региональном гидрометцентре. — 22 февраля в ночной период сильные осадки маловероятны, утром и днем пройдет мокрый снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный с порывами до 12-14 м/с. Ночью за окном -6...-11º, при прояснениях до -14º, после обеда 0...-5º.

В Волгограде 21 февраля обильные осадки маловероятны, на дорогах сохранится гололедица.

— В среду в городе-герое юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с. Ночью по городу -6...-8º, днем -3...-5º, — добавили в ЦГМС. — В четверг, 22 февраля, без существенных осадков. Ветер юго-восточного направления 6-11 м/с. Ночью -7...-9º, днем -1...-3º.

Фото: архив ИА «Высота 102»