В Волгограде испытали новую коммунальную спецтехнику





Накануне «Концессии водоснабжения» устранили технологическое нарушение на трубопроводе большого диаметра на проспекте Ленина, 50. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, работы проводились без отключений абонентов от ресурса, а на помощь специалистам пришла новая техника. В частности, рабочие испытали возможности нового автомобиля аварийно-восстановительных работ на базе «Газон NEXT», который в 2023 году пополнил автотранспортный парк компании.

– Намного удобнее стало: есть отсек для газовых баллонов, на руках теперь не нужно таскать тяжести, – оценил преимущества мастер бригады Василий Шенгуров. – Новый пассажирский отсек очень теплый. А для работы сварочные аппараты можно подключать сразу к генератору – раньше для этого нужна была дополнительная техника.

Новые автомобили обладают полной комплектацией для обслуживания водопроводных и канализационных сетей – специалистам доступны все инструменты для проведения самых разных работ, начиная от опиловки деревьев бензопилой до сварки трубопроводов. Наличие розеток внутри и снаружи автомобиля позволяет напрямую подключать электрическое оборудование. Для рабочих канализационной службы в комплекте сразу идет насосный агрегат для прочистки труб под давлением.

– Сиденье можно регулировать под любую комплекцию водителя. В салоне уютно. По сравнению с тем, что было раньше, – это совсем другой уровень, – поделился впечатлениями водитель Александр Плешаков. – Четыре человека на одной машине работают посменно, нареканий нет, все довольны.

Напомним, в число приобретенной в 2023 году в рамках обновления автопарка техники, помимо автомобилей АВР, вошли тракторы с водоотливной установкой, особенно востребованные в коммунальном хозяйстве при проведении ремонтно-восстановительных работ, дизельные мотопомпы ДНУ 630/36 и ДНУ 850/56, колесный экскаватор, а также экскаватор-погрузчик, значительно превосходящий предыдущие модели экскаваторов по множеству параметров.