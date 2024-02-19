Андрей Бочаров: волгоградские аграрии обеспечены семенами на 100%

- Завершается формирование необходимого запаса семян. При этом запас семян яровых культур и овощей для раннего высева рассады уже сформирован на 100%. Создан достаточный резерв минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов. Основа под урожай 2024 года в Волгоградской области заложена хорошая. Озимый клин посеян на площади порядка 1,7 млн гектаров, — отметил Андрей Бочаров.
Губернатор также уточнил, что по оценке специалистов рабочей группы, состояние 98% озимых хорошее и удовлетворительное. Яровой сев по плану превысит 1,6 млн га, а общая посевная площадь — 3,3 млн га. Запасов влаги в почве — достаточно.
Уже утвержден общий объем государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей Волгоградской области на текущий год – это около 4,5 миллиарда рублей. Господдержка в рамках первого этапа в необходимом объеме будет доведена до аграриев в марте-апреле.
Андрей Бочаров по итогам совещания поручил создать областной штаб по организации и проведению весенних полевых работ;
— продолжить плановую подготовку к весенним полевым работам, в том числе по обеспечению необходимого объема запасов материально-технических средств;
— исходя из реальных погодных условий, приступить к весеннему севу зерновых и овощных культур в оптимальные агротехнические сроки;
— на регулярной основе проводить мониторинг состояния озимых культур и, при необходимости, принять дополнительные решения, в том числе по корректировке весеннего сева.