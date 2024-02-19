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В Волгограде пропал 63-летний мужчина в черном

Реклама 19.02.2024 08:58
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19.02.2024 08:58


В Волгограде разыскивают 63-летнего мужчину, который пропал накануне, 18 февраля. Как сообщили V102.RU в отряде Лиза Алерт, родственники не могут найти Александра Геннадьевича Кондрашова.
Приметы пропавшего – рост 160 см, седые волосы. Был одет в черную куртку, черные штаны, черные ботинки и черную шапку.
Если кто-то видел похожего человека, просьба сообщить по телефону 89195479263.

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