Министр просвещения Кравцов посетил стенд Волгоградской области

На выставке-форуме «Россия» в Москве на ВДНХ сегодня, 18 февраля, Волгоградскую область отметили благодарностью Правительства РФ за реализацию нацпроекта «Образование». Стенд региона посетил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Уточняется, что делегацию от области возглавляет замгубернатора Зина Мержоева. Сегодня на экспозиции проходит День образования.





— На пленарном заседании «Разговоры о важном: сфера образования» региону вручили благодарственное письмо зампредседателя Правительства РФ Татьяна Голикова и министр просвещения РФ Кравцов за высокий уровень реализации нацпроектов и госпрограмм по созданию современной образовательной инфраструктуры, обеспечивающей доступность общего образования, — рассказали V102.RU в регкомитете образования, науки и молодежной политики.

В ответном слове Мержоева поблагодарила федеральный центр за поддержку и высокую оценку результатов Волгоградского региона. На стенде области в павильоне № 75 можно ознакомиться с ключевыми проектами и достижениями образования, включающими в себя модернизацию школ на селе, где обновляют спортзалы и создают клубы по различным видам спорта — в них уже занимаются более 124 тысяч юных волгоградцев.





В селах и малых городах с 2019 по 2023 год открыли 363 центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». К 2024-м их число достигнет 429. Активное развитие получает и система дополнительного образования: современное оборудование появляется в школах и ДЮЦах, созданы 4 «IT-куба», функционируют шесть стационарных «Кванториумов» и мобильный технопарк. В этом году откроются еще три. Совершенствуется система специального и инклюзивного образования. До конца года обновят 13 коррекционных учреждений региона, где появятся «Доброшколы».

Гости и участники форума на стенде Волгоградской области сегодня с удовольствием участвуют в мастер-классах «Полет на авиасимуляторе», «Управляй роботом!», «VR-очки своими руками». Привлекает внимание гостей и гонки роботов. Ребята проверяют свои знания в викторинах и выигрывают сувениры.





Напомним, что в Москве продолжает свою работу международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ. Среди участников — делегации от 89 регионов страны. Волгоградский стенд неизменно в центре внимания — не смог пройти мимо и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



