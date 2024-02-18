В Котельниковском районе запитали все села после разгула стихии

Во всех населенных пунктах Котельниковского района Волгоградской области восстановлено энергоснабжение, сообщает V102.RU со ссылкой на администрацию области.

— Энергетиками приведены в порядок десятки километров проводов, опилены сотни поваленных деревьев. Работа продолжалась круглосуточно в тяжелых погодных условиях, — уточнили региональные власти.





Для устранения последствий разгула стихии, к восстановительным работам привлекли бригады из других районов Волгоградской области и соседних регионов России. Задачу усилить межрегиональное взаимодействие на оперативном совещании поставил губернатор Андрей Бочаров.

— На пике работ одновременно на объектах в Котельниковском районе задействовали около 400 специалистов и 100 единиц спецтехники. Приходилось работать в полевых условиях, — добавили в областном комитете промышленной политики, торговли и ТЭК.





Сейчас основной упор сделан на восстановлении в полях опор высоковольтных ЛЭП 220 кВ, поваленных из-за обледенения и ураганного ветра. До завершения работ подачу электроэнергии осуществляют по другим линиям. Перераспределение выполнено во взаимодействии с коллегами из Республики Калмыкия и Ростовского региона. Ситуацию в Котельниковском районе региональные власти держат на особом контроле. Интенсивные работы продолжатся до полной ликвидации последствий разрушительной стихии.

Напомним, более двух тысяч деревьев пострадали из-за разгула циклона «Ольга» в Котельниковском районе. Ветки просто не выдерживали веса многокилограммового слоя наледи. В районе продолжает действовать режим ЧС.