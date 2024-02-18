На новой неделе волгоградцев проморозит и завалит снегом

На новой неделе в Волгоградской области синоптики прогнозируют мокрый снег, шквалистый ветер и морозы до -12 градусов, сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС.

— В понедельник, 19 февраля, по области пройдут небольшой, местами умеренный мокрый снег. Сохраняется опасность гололеда и налипание снега на проводах ЛЭП и ветках деревьев. Ветер южной четверти со скоростью 8-13 м/с. В ночные часы за окном -4…-9º, днем 0...-5º, — рассказали информагентству в региональном гидрометцентре. — Во вторник, 20 февраля, местами вероятны небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточного направления 8-13 м/с. В ночной период -7…-12º, после обеда 0...-5º.

В Волгограде первый рабочий день принесет с собой мокрый снег утром и днем, а вот ночью осадки маловероятны.

— На дорогах гололедица. Ветер южной четверти 8-13 м/с. Ночью столбики термометров в областной столице покажут -7...-9º, днем -1...-3º, — добавили прогнозисты. — 20 февраля в городе на Волге ночью без существенных осадков, однако днем пойдет мокрый снег. Ветер северо-восточного направления 8-13 м/с. Ночью температура упадет до -7...-9º, днем составит -1...-3º.

По данным портала Gismeteo, с 19 по 25 февраля в Волгограде будет пасмурно и снежно. Мокрый снег зарядит со среды по субботу. Наиболее сильные осадки прогнозируют в четверг и пятницу. Самыми холодными окажутся вторник и среда — ночные температуры упадут до -8 градусов, днем будет не выше -4. геомагнитная активность в пределах нормы.

Фото: архив ИА «Высота 102»