В Волгограде ИП Галкиной доверили проект благоустройства на улице Титова

Проектно-сметную документацию на выполнение работ по благоустройству пешеходных зон по обеим сторонам улицы Титова в Волгограде разработает ИП Галкина Марина Николаевна.

Как сообщили V102.RU в мэрии, победителю электронного аукциона предстоит спроектировать работы, которые пройдут на небольшом участке от улицы Еременко до межквартального проезда многоквартирного дома №40 по ул. Титова.

Начальная стоимость контракта составляла 568 621 рубль, но сумма была снижена в процессе торгов. В итоге ИП разработает документацию за 400 тысяч. Работы будут проведены в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

В мэрии сообщили, что МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района» уже подписало муниципальный контракт с подрядной организацией.

- Компании-победителю предстоит разработать проект реконструкции объекта, включающего устройство нового твердого покрытия, светоточек, парковой мебели и поливочного водопровода. В рамках муниципального задания подрядная организация должна провести ландшафтно-визуальный анализ и подобрать в дополнение к существующим растениям новые зеленые насаждения, адаптированные к условиям местного климата, - рассказали в администрации Волгограда.

Проектируемый участок характеризуется высоким пешеходным трафиком, отмечают в мэрии. Это общественное пространство давно не обновлялось и пришло в неудовлетворительное состояние.

Согласно данным системы СПАРК, ИП Галкина М.Н. зарегистрирована в Ростове-на-Дону.

Напомним, что протяженная улица Титова обновляется в несколько этапов. В предыдущие годы муниципалитет привел в порядок бульвар по ул. Титова от ул. Еременко до Первой продольной магистрали, в том числе и разделительную зеленую зону. Также была отреставрирована гранитная лестница, ведущая к Первой продольной магистрали.

Фото из архива ИА «Высота 102»