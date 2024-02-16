Посетительница суда в Волжском села в лужу из-за скандального видео

В анонимных Telegram-каналах распространяется видео, на котором некая женщина уверяет, что ее не пустили в туалетную комнату в здании суда, расположенного в городе Волжском Волгоградской области.

На кадрах молодой женский голос требует отвести ее в служебный туалет. Судя по всему, запись ведется на первом этаже административного помещения. Автор видео наводит камеру на закрытую дверь уборной, на которой висит объявление, что туалет не работает, а затем обращается в открытый кабинет № 7 с вывеской «Приемная». После небольшой перебранки с сидевшей внутри кабинета сотрудницей, недовольная женщина грозится дойти до руководства и требует предоставить ей доступ в служебную уборную.

Затем видео резко обрывается, и воспроизводятся кадры, снятые уже на втором этаже здания, где женщина вступает в спор с приставами по поводу возможности съемки. При этом, судя по всему, автора ролика уже не заботит ее непосредственная проблема, с которой она ломилась в приемную на первом этаже.

В объединенной пресс-службе судов региона отреагировали на спорный видеоролик и выступили с официальным комментарием.

— Уважаемые авторы Telegram-канала «Ящик Пандоры». В очередной раз напоминаем, что пресс-служба судов Волгоградской области всегда открыта для диалога, комментариев, ответов на интересующие вопросы и просто душевного разговора. Мы понимаем, что формат вашего канала не предполагает публикацию объективной и взвешенной информации. И многого не ждем. Но все же, если у вас есть непроверенные сведения о судебной деятельности, лучше позвоните нам и проверьте. Возможно, это сохранит вашу репутацию и чье-то спокойствие. А мы, в свою очередь, хотим сказать, что помещение на видео, в котором располагается уборная, не относится к Волжскому городскому суду. В здании, в которое пыталась попасть девушка, действительно есть участки мировых судей, но они располагаются на другом этаже, а помимо них в здании находятся еще несколько организаций. В одну из них и пыталась попасть наша героиня. Сотрудники Волжского городского суда отзывчивые, внимательные и чуткие люди, которые, конечно же, не допустили бы такой ситуации, — цитирует информагентство текст сообщения.

По сведениям «Высоты 102», видео снято в административном здании в Волжском по улице Рабоче-Крестьянской, 15, где на первом этаже расположен, в том числе офис МУП «БТИ», а на втором размещены участки мировых судей.

Как рассказал собственный источник информагентства, инцидент произошел несколько недель назад.

— В здании оказалась некая Татьяна Резникова, которая неоднократно устраивала подобные провокации. Она выкладывает свои похождения в Сеть и пытается на этом хайпить. Естественно, никаких проблем со здоровьем у нее нет. По крайней мере, с мочеполовой системой. В тот день она пришла в суд с твердым намерением поругаться. У нее есть свои счеты с сотрудниками организаций, которые находятся в здании, — рассказал источник.

Напомним, что ранее местная жительница пыталась прорваться в ДЮЦ в центре Волгограда, минуя «несущие смерть» турникеты. Женщина заявляла, что КПП представляет опасность для ее здоровья из-за электромагнитного излучения и решила, что пропускной режим нарушает ее благополучие.

Скриншот: видео «Ящик Пандоры» / t.me