Волгоградка пыталась прорваться в ДЮЦ, минуя «несущие смерть» турникеты





В Волгограде местная жительница решила прорваться на территорию Детско-юношеского центра, расположенного на ул. Краснознаменской, минуя установленные на входе турникеты. Женщина заявила, что КПП представляет опасность для ее здоровья из-за электромагнитного излучения и решила, что пропускной режим нарушает ее благополучие. Однако большинство родителей, чьи дети посещают ДЮЦ, оказались не готовы понять и поддержать демарш волгоградки.

Отметим, что контрольно-пропускной пункт с рамкой установлен и функционирует в детско-юношеском центре уже не первый год. Все дети, посещающие ДЮЦ, и их родители об этом давно осведомлены. И до настоящего времени, по словам волгоградцев, никаких вопросов по поводу пропускного режима у них к администрации не возникало.

– В наши неспокойные времена все без исключения родители отнеслись с пониманием к тому, что в один день администрация запретила ожидать детей в фойе на первом этаже и установила турникеты, – поделилась мнением с редакцией ИА «Высота 102» мать двоих воспитанников ДЮЦа Елена Скворцова. – Да, это неудобно, особенно зимой, когда холодно стоять на улице. Но, позвольте, это же безопасность наших детей! Мы, большинство родителей, убеждены что никто из посторонних не пройдет на территорию, а следовательно, можем быть спокойными.





Сегодня, в связи с публикацией в СМИ видео с отдельно взятой родительницей, находившейся в возбужденном состоянии, родители, по словам Елены, лишний раз убедились в необходимости дополнительных мер безопасности.

– Организовывать еще один вход для людей в шапочках из фольги, мы считаем, что невозможно. Перед началом занятий в ДЮЦ идут сотни детей с родителями, и за всеми не уследишь. Ведь кто-то может прорваться внутрь, просто затесавшись в толпе, – резюмирует женщина. – Интересно, как вообще эта дама проникает в магазины и другие заведения, где стоят подобные рамки?

В администрации Волгограда ИА «Высота 102» сообщили, что в учреждении на ул. Краснознаменской будет усилена охрана. Так, помимо турникетов на входе внутри ДЮЦа будет оборудовано еще и КПП со стороны ул. 10-й Дивизии НКВД.

– В настоящее время в ГДЮЦ идет плановая работа по оснащению объекта средствами антитеррористической защищенности в соответствии с актуальными требованиями федерального законодательства. Заключен контракт на обеспечение безопасности образовательного учреждения силами специализированной охранной организации. В соответствии с новыми мерами безопасности с 1 февраля доступ на территорию МОУ «ДЮЦ Волгограда» осуществляется только через контрольно-пропускной пункт, расположенный на входе на территорию со стороны ул. 10-й Дивизии НКВД. На установку КПП предусмотрены средства в бюджете города.