В Волгограде сегодня, 15 февраля, в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» добровольцам и контрактникам вручили высокие государственные награды за мужество и героизм, проявленные на поле боя в зоне СВО.

Бойцы рассказали журналистам V102.RU о буднях спецоперации, ранениях, мотивации и планах на будущее, а также дали совет тем, кто только думает заключить контракт и оказаться на передовой.

Указом президента РФ высоких госнаград удостоены:

младший сержант Владимир В. — орден Мужества

Дмитрий М. — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» ІІ степени

Юрий С. — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» ІІ степени

Андрей Т. — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» ІІ степени

Александр Б. — медаль «За отвагу»

Алексей Г. — медаль «За отвагу»

Алексей З. — медаль «За отвагу»

Андрей К. — медаль «За отвагу»

Алексей М. — медаль «За отвагу»

Алексей Ш. — медаль «За отвагу»

Сергей К. — медаль Жукова









Один из награжденных, 42-летний контрактник Владимир В., который в зоне боевых действий на Украине получил серьезную травму в январе 2023 года и теперь продолжает службу в одном из военкоматов Волгоградской области, неожиданно для многих после получения ордена Мужества выступил с благодарственной речью в адрес губернатора Волгоградской области.

— Я горжусь, что живу со своей семьей в одном из великих городов России городе-герое Волгограде. Хочу сказать, мы гордимся, что наш глубокоуважаемый губернатор Бочаров Андрей Иванович, прошедший первую чеченскую, также является Героем России. В первую очередь он наш боевой товарищ и наше братское сердце. Он делает все для участников СВО, для всех ветеранов, тех ребят, кто проходит службу сейчас там, защищая нашу Родину, для тех, кто вернулся назад. Победа будет за нами. Служу России!

Младший сержант рассказал корреспонденту «Высоты 102», что он приехал в Волгоградскую область из Средней Азии и с началом спецоперации принял решение отправиться на фронт.

— Когда все началось, я написал президенту письмо, мне пришло добро. Я поехал в Луганск и ушел оттуда добровольцем. Свой выбор я объясняю всем просто. Я русский и горжусь этим. В свое время в годы Великой Отечественной войны моя бабушка в 17 лет ушла добровольцем, прошла всю войну связисткой, была дважды ранена. Как я мог остаться в стороне? Это долг каждого русского человека. Это наша Родина, семья, наш великий дом. Если сегодня мы не остановим этот фашизм там, он придет сюда к нам, — уверен военнослужащий.









На «гражданке» Владимир работал в строительной сфере. Боевого опыта как такового не было — лишь два года срочной службы. В зоне СВО стал штурмовиком.

— У меня это первая награда. Мы стояли на позиции, держали оборону. Каждый день вражеские ДРГ (диверсионно-разведывательная группа, — Прим. ред.) пытались найти брешь у нас, прорваться. Мы не позволили им этого сделать, — рассказывает Владимир. — После очередного неудачного наступления ДРГ начался минометный обстрел, я получил ранение, потерял кисть.

Военный признается, что в зоне СВО у него находится старший сын.

— Он контрактник. С самого начала там. Приезжал несколько раз в отпуск. У него уже много наград. Я считаю, что все, кто сейчас там — герои. Работайте, братья! Возвращайтесь живыми. Мы всех вас ждем с победой! — говорит военный.









Через 13 дней Алексею Ш. исполнится 50. Он «вышел» с первого контракта с добровольческим отрядом «Барс-9». Старшине сегодня вручили медаль «За отвагу». В зоне СВО наш земляк командовал взводом.

— У нас в семье четыре брата. Старший сейчас на Херсонском направлении. Вопрос идти или не идти на фронт, даже не стоял. Как-то стремно было остаться в стороне, не по-мужицки, — объясняет Алексей. — До всего этого я работал водителем фуры. У меня семья: жена, ребенок. Из армейского опыта — служба в 68-м отдельном разведбате в Волгоградской области, а еще раньше — в 132-й мотострелковой бригаде в Новороссийске. В душе у меня это, поймите…

В июне 2023 года доброволец оказался за «ленточкой». Возглавил штурмовую группу. Награду получил за бои на Купянском направлении.

— Начался штурм, который продолжался с 1 по 12 августа. В ночь с четвертое на пятое меня ранили «кассетками» (кассетный боеприпас, — Прим. ред.). Думаю вернуться обратно, но семья переживает после моего ранения. Не знаю сейчас, как получится… За нами правда 100 процентов. Мы победим, по-другому вообще нельзя, — говорит доброволец.

Тем, кто только планирует отправиться в зону проведения спецоперации, Алексей дал совет:

— На мой взгляд, лучше выбирать добровольческие подразделения. Ребята туда бывалые идут в основном, после первого контракта часто заходят на второй. Для новичка самое то: многому научат, где-то прикроют, всегда подскажут, куда-то вперед не пустят без должного опыта, — говорит участник СВО.





Рядовому Сергею К. вручили медаль Жукова. Волгоградец шесть лет отслужил по контракту, на фронте был в составе расчета «Град» (советская и российская реактивная система залпового огня, — Прим. ред.), получил ранение и по истечению срока контракта теперь работает на железной дороге.

— «Срочку» служил в Астраханской области в Знаменске. По контракту отправился служить во Владикавказ, — рассказал 28-летний участник боевых действий. — Награду получил за боевое дежурство на выходе. Мы работали на Запорожском направлении, отстрелялись, и нас накрыла вражеская артиллерия. Прилет был такой, что дым стоял столбом. Я получил ранение, но потом почти сразу снова вернулся в строй. Как бросать своих ребят?

По словам Сергея, план на будущее у него теперь один:

— Надо железную дорогу с колен поднимать, а то все жалуются, — с иронией отметил бывший военный.

Напомним, что в Волгограде участники спецоперации ранее впервые рассказали о контрнаступлении ВСУ.













































Фото: Алексей Костяков ИА «Высота 102»

