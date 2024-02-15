Трое волгоградцев разорились, пытаясь увеличить пенсию

Так, пенсионеры-супруги из Волгограда, пытаясь добиться перерасчета в сторону увеличения своих пенсий, безрезультатно «подарили» коммерческой юридической организации почти 50 тысяч руб.
57-летняя жительница Светлоярского района, имея рабочий стаж трудовой деятельности в особых условиях, претендовала на установление досрочной пенсионной выплаты. В коммерческой юридической организации посредством заключения договора об оказании юридических услуг стоимостью 18 тыс. руб. ей также пообещали решить вопрос.
В итоге данные обращения попали в аппарат волгоградского уполномоченного по правам человека, где они рассматриваются совместно с сотрудниками отделения Социального фонда России по Волгоградской области совершенно бесплатно.
В связи с этим омбудсмен Валерий Ростовщиков напомнил волгоградцам, что в аппарате уполномоченного можно получить юридическую консультацию или правовую помощь по вопросам реализации пенсионных прав, как и по другим правовым проблемам, на безвозмездной основе. Для этого не надо обогащать ушлых юристов, достаточно самостоятельно обратиться в это ведомство.