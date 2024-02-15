Трамваи в Волгограде из-за аварии на сетях ходят по усеченному маршруту

Сегодня, 15 февраля, трамваи на Ангарском в Волгограде ходят по усеченному маршруту из-за аварии на электросетях. Как сообщили V102.RU в мэрии, трамвайные маршруты №№ 2, 6 и 12 работают до остановки «Завод «Ахтуба».

- На участке «Школа №36» - «Завод «Ахтуба» организована работа бесплатного компенсационного маршрута №2к, обслуживаемого тремя единицами транспорта, которые курсируют с интервалом в 5 минут, - сообщили в мэрии.

В ведомстве отметили, что движение трамваев по такому маршруту будет осуществляться до окончания восстановительных работ на электросетевом хозяйстве.