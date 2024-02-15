Капуста и огурцы резко подорожали в Волгоградской области

Практически не дрогнули за минувшую неделю цены на яйца – средняя цена по-прежнему составляет около 117 рублей за десяток. Чуть дешевле стало мясо кур – на 0,5%. Цены на этот вид мяса снизились до 185,8 рубля за кг.
Общество 15.02.2024 06:41
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15.02.2024 06:41
Практически не дрогнули за минувшую неделю цены на яйца – средняя цена по-прежнему составляет около 117 рублей за десяток. Чуть дешевле стало мясо кур – на 0,5%. Цены на этот вид мяса снизились до 185,8 рубля за кг.
За минувшую неделю самыми подорожавшими овощами в регионе стали капуста и огурцы. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Волгоградстата, капуста за несколько дней прибавила в цене 5,13% - до 36, 76 рубля за килограмм. Огурцы подорожали на 4,49% и стоят теперь в среднем 233 рубля. А вот цена на помидоры снизилась на 0,15% - до 202,38 рубля.На 1,5% выросла стоимость сливочного масла – до 759 рублей за килограмм. Пшено подорожало на 3,05% (39,65 рубля). Изменились в сторону увеличения ценники на молоко цельное пастеризованное – на 1,09% (76,26 рубля за литр).
Практически не дрогнули за минувшую неделю цены на яйца – средняя цена по-прежнему составляет около 117 рублей за десяток. Чуть дешевле стало мясо кур – на 0,5%. Цены на этот вид мяса снизились до 185,8 рубля за кг.
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