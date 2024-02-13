



Юрлица и индивидуальные предприниматели получили возможность дистанционно оформить электронную подпись без личного обращения в Удостоверяющий центр ФНС России. Как пояснили в УФНС России по Волгоградской области, это стало возможным благодаря биометрии.

– Услуга реализована ФНС России и Центром Биометрических Технологий по поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко и стала первым шагом формирования суперсервиса «Старт бизнеса онлайн», – пояснили ИА «Высота 102» в УФНС России по Волгоградской области. – Оформить КЭП могут руководители юридического лица (лица, имеющие право действовать от имени организации без доверенности) и индивидуальные предприниматели.

Для оформления квалифицированной электронной подписи по биометрии потребуется:

подтвержденная учетная запись на портале госуслуг;

подтвержденная регистрация в Единой биометрической системе (ее можно зарегистрировать в банке из списка);

компьютер или ноутбук с камерой и микрофоном, а также установленными на нем средствами электронной подписи;

сертифицированный ФСБ России или ФСТЭК России электронный носитель (токен) для записи ключей электронной подписи.

Оформить подпись можно на официальном сайте ФНС России. Для организаций в разделе «Юридические лица» нужно выбрать «Личный кабинет», а затем «Выпустить сертификат ЭП с помощью ЕСИА и ЕБС», для ИП - в «Личном кабинете налогоплательщика – индивидуального предпринимателя» в разделе «Услуги. Сервисы» - «Получение КЭП» - «Получить сертификат ЭП» - «Дистанционно с использованием биометрии». Авторизоваться в Личном кабинете ИП можно как с помощью логина и пароля, так и через учетную запись госуслуг.

В процессе оформления подписи пользователю необходимо:

авторизоваться через госуслуги (ЕСИА) и подтвердить свою личность через ЕБС;

проверить и при необходимости скорректировать данные предзаполненного заявления на получение сертификата;

сформировать ключи электронный подписи, дождаться выпуска соответствующего сертификата и после ознакомления с его содержимым - записать сертификат на электронный носитель (токен).

Весь процесс занимает несколько минут.