Общество

Волгоградцы могут оформить электронную подпись для ИП и юрлиц по биометрии

Общество 13.02.2024 20:51
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13.02.2024 20:51


Юрлица и индивидуальные предприниматели получили возможность дистанционно оформить электронную подпись без личного обращения в Удостоверяющий центр ФНС России. Как пояснили в УФНС России по Волгоградской области, это стало возможным благодаря биометрии. 

Услуга реализована ФНС России и Центром Биометрических Технологий по поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко и стала первым шагом формирования суперсервиса «Старт бизнеса онлайн», – пояснили ИА «Высота 102» в УФНС России по Волгоградской области. – Оформить КЭП могут руководители юридического лица (лица, имеющие право действовать от имени организации без доверенности) и индивидуальные предприниматели.  

Для оформления квалифицированной электронной подписи по биометрии потребуется: 

  • подтвержденная учетная запись на портале госуслуг; 
  • подтвержденная регистрация в Единой биометрической системе (ее можно зарегистрировать в банке из списка);
  • компьютер или ноутбук с камерой и микрофоном, а также установленными на нем средствами электронной подписи;
  • сертифицированный ФСБ России или ФСТЭК России электронный носитель (токен) для записи ключей электронной подписи.

Оформить подпись можно на официальном сайте ФНС России. Для организаций в разделе «Юридические лица» нужно выбрать «Личный кабинет», а затем  «Выпустить сертификат ЭП с помощью ЕСИА и ЕБС», для ИП - в «Личном кабинете налогоплательщика – индивидуального предпринимателя» в разделе «Услуги. Сервисы» - «Получение КЭП» - «Получить сертификат ЭП» - «Дистанционно с использованием биометрии». Авторизоваться в Личном кабинете ИП можно как с помощью логина и пароля, так и через учетную запись госуслуг.

В процессе оформления подписи пользователю необходимо:

  • авторизоваться через госуслуги (ЕСИА) и подтвердить свою личность через ЕБС;
  • проверить и при необходимости скорректировать данные предзаполненного заявления на получение сертификата;
  • сформировать ключи электронный подписи, дождаться выпуска соответствующего сертификата и после ознакомления с его содержимым - записать сертификат на электронный носитель (токен).
Весь процесс занимает несколько минут. 

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