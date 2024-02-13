Экс-председатель облспорткомитета умер в Волгограде

Сегодня, 13 февраля, на 93-м году жизни ушел из жизни заслуженный тренер-преподаватель РСФСР, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации Николай Дмитриевич Каратаев, сообщает V102.RU.

Николай Дмитриевич Каратаев родился 24 декабря 1931 года в республике Бурятия. Занимался легкой атлетикой и становился призером чемпионата СССР в метании копья. Окончил Ленинградский дважды орденоносный институт физической культуры им. П.Ф.Лесгафта в 1953 году и до 1957-го работал там же на кафедре легкой атлетики. С 1958 по 1960 год преподавал в ДСО «Спартак» и Волгоградском политехническом институте, с 1960 по 1979 год был старшим преподавателем и заведующим кафедрой лёгкой атлетики в Волгоградском государственном институте физической культуры, с 1970 по 1982 год возглавлял облспорткомитет.

Николай Дмитриевич воспитал за свою тренерскую карьеру 17 мастеров спорта России, семь мастеров спорта международного класса, двух заслуженных мастеров спорта страны. Его ученики – Владимир Овчинников, Оксана Овчинникова, Андрей Шевчук, Алексей Сысоев, Илья Шкуренев, Вера Ганеева (Кармишина) – принимали участие на Олимпиадах с 1988 по 2020 годы.

Николай Каратаев награжден медалью «100 лет со дня рождения В.И.Ленина», медалью «Ветеран труда», «За развитие лёгкой атлетики», грамотами спорткомитетов СССР и России, почётным знаком «За заслуги в развитии Олимпийского движения в РФ», знаком «Отличник физической культуры и спорта», грамотами администрации Волгоградской области и города Волгограда.

До выхода на пенсию Николай Дмитриевич трудился тренером и до последнего передавал свой огромный жизненный и профессиональный опыт младшим поколениям спортсменов.

Церемония прощания с Николаем Каратаевым состоится 16 февраля с 10:00-10:30 по адресу ул. Землячки 74, стр.15.



Фото: ГБУ ДО ВО «СШОР по легкой атлетике» VK.com

