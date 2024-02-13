В Котельниково к ликвидации последствий циклона подключилось градообразующее предприятие

В Котельниково возобновили подачу энергии, тепло- и водоснабжение после разгула ледяной стихии. Свой вклад в ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации внес ЕвроХим-ВолгаКалий. Градообразующее предприятие оперативно организовало поддержку своего коллектива и содействовало городу в ликвидации последствий циклона «Ольга».

Так, в частности, были организованы круглосуточные аварийно-восстановительные работы на линии электропередачи, которая питает жилые дома и объекты районов Восточный и Дубовая роща. Энергетики Гремячинского ГОКа помогали своим коллегам и спецслужбам восстановить энергоснабжение других городских территорий.





За время ЧС сотрудники предприятия доставили жителям Котельниково более 14 тонн хозяйственно-питьевой воды. Цистерны были установлены в двух жилых районах Котельниково. Питьевая вода в пятилитровых бутылях также выдавалась всем сотрудникам прямо на промплощадке комбината. В пунктах выдачи, организованных на территории жилых районов и на комбинате, работникам раздали 3 000 бутылей.





Кроме того, предприятие обеспечило бесплатное горячее питание семьям сотрудников и разместило 80 сотрудников региональных спецслужб, прибывших в город для ликвидации последствий циклона.

Молодежь ЕвроХим-ВолгаКалия при содействии предприятия обеспечила адресную доставку питьевой воды живущим в Котельниково ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, оказала помощь в доставке и выгрузке бутилированной воды.

— Перед нами стояли сразу несколько больших задач – в экстремальных погодных условиях обеспечить обычный режим работы Гремячинского горно-обогатительного комбината и оказать помощь жителям города Котельниково. Каждый из руководителей и сотрудников нашего предприятия сделал все возможное. Мы привлекли всю технику и все ресурсы, чтобы, не снижая темпов производственного процесса, преодолеть последствия стихии и поддержать людей, оказавшихся в трудной ситуации, — сообщил исполнительный директор ЕвроХим-ВолгаКалия Сергей Ширяев.