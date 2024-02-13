Для Волгограда начали собирать трамваи «Львенок» и «Невский»

Общество 13.02.2024 10:27
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13.02.2024 10:27
В ООО «ПК Транспортные системы» стартовала сборка первых односекционных трамваев модели «Львенок» для Волгограда. На производственных мощностях компании, которая держит площадки в Москве, Санкт-Петербурге и Энгельсе, уже изготовлены кузовы двух трамваев, в одном из которых рабочие приступили к настилу полов и установке деталей экстерьера. Первая партия из шести односекционных трамваев должна быть передана в Волгоград уже весной текущего года, сообщили V102.RU в администрации города.
Всего согласно контракту ООО «ПК Транспортные системы» предстоит изготовить 62 трамвая: 12 трехсекционных (модель «Невский») и 50 односекционных (модель «Львенок»)
Трехсекционная модель «Невский» оснащена двумя кабинами, двери расположены по обе стороны бортов. Это позволяет эксплуатировать трамвай на линиях, не оснащенных разворотными кольцами, а также в условиях ремонта путей. Вместимость до 205 пассажиров. «Львенок» вмещает порядка 150 пассажиров.
Новые низкопольные трамваи оборудованы USB-розетками и системой климат-контроля, оснащены механизмами для маломобильных категорий граждан и пассажиров с детскими колясками.
Для удобства водителей система видеокамер установлена по периметру вагона, что упрощает наблюдение за дорожной обстановкой, а наиболее часто используемые кнопки вынесены на подлокотник. 38 вагонов приобретаются для работы на линии скоростного трамвая, а 24 единицы для обслуживания других маршрутов.
Фото ООО «ПК Транспортные системы»
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