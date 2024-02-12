Следов оленя, лося и медведя не нашли в камышинской колбасе

Организацию из Камышина заподозрили в несоответствии сертификатов на производимую продукцию животного происхождения. Как сообщили V102.RU в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, в конце января 2024 года в ООО «Валентина» оформили производственные сертификаты на колбасы из зайца (90 кг), марала (21 кг), косули (186 кг), медведя (18 кг), оленины (120), утки (68 кг) и лося (120 кг), которые были изготовлены из говядины (378 кг), филе утки (600 г) и оленины (5,5 кг).



Предприятию объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований – в адрес организации направлено предупреждение. О происходящих на предприятии странных производственных процессах проинформированы также ФНС, полиция и прокуратура.