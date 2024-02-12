Общество

Волгоград обледенел и скрылся в тумане после ухода «Ольги»

Общество 12.02.2024 08:07
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12.02.2024 08:07


Уход из региона циклона «Ольга», который натворил немало дел в Котельниково и засыпал снегом всю область, обернулся другими, не менее опасными погодными явлениями. После ледяного дождя сегодня, 12 февраля, ударил небольшой минус, что привело к гололеду. Ситуацию усугубляет сильный туман.
Накануне о сложной ситуации на дорогах предупредили в администрации Волгограда. Несмотря на непрерывную работу дорожной техники, обработанные территории вновь покрывались наледью. В ликвидации последствий ледяного дождя были задействованы более 100 единиц техники.
Уже с раннего утра коммунальщики начали обработку остановок общественного транспорта песко-соляной смесью.

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