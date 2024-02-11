Общество

Пять пассажирских поездов задерживаются из-за непогоды в Волгоградской области

Общество 11.02.2024 15:42
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11.02.2024 15:42


В Волгоградской области из-за непогоды – сильного снегопада в одних районах и ледяного дождя в других – задерживаются пять пассажирских поездов. Об этом, как передает V102.RU, сообщает Приволжская ЖД.

-  В настоящий момент от одного часа до двух часов задерживаются 5  пассажирских поездов: № 98 Кисловодск – Тында, № 357 Уфа – Имеретинский Курорт, № 211 Красноярск – Анапа, № 14 Имеретинский Курорт – Саратов, № 128 Адлер – Красноярск. В поездах поддерживается комфортный температурный режим, - говорится в сообщении.

Железнодорожники принимают все возможные меры для устранения причин задержки. К работам по устранению последствий непогоды привлечены около 150 человек.


Южной транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения прав пассажиров в связи с задержками поездов в Ростовской и Волгоградской областях.

Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

Напомним, что из-за последствий ледяного дождя в Котельниково 11 февраля был введен режим ЧС.

Фото из архива ИА «Высота 102» / Южная транспортная прокуратура

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