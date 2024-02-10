Общество

Богдарья и Александър: волгоградцы нарекали детей редкими именами

Общество 10.02.2024 16:59
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10.02.2024 16:59


Волгоградцы продолжают креативить при выборе имен для своих детей. Как сообщили V102.RU в комитете юстиции Волгоградской области, в январе жители региона называли мальчиков такими именами, как Александър, Алексий, Анас, Дени, Дэниэль, Леонард, Лионель, Лука, Матин, Нам Зыонг, Ратмир, Рудик, Светозар, Соломон, Экрем, Юстин и Ян.
В январе появились на свет девочки Аделия, Алекса, Алинель, Богдарья, Бэлла, Валенсия, Гулара, Даария, Илурия, Латвина, Лукерья, Мелания, Мелисса, Миа, Милада, Михилена, Риана, Снежана, Эльза и  Чичек.
В то же время родители выбирают и традиционные имена для новорожденных. Чаще всего малышей называли такими именами как Михаил, Александр, Артём, Кирилл, Максим, Матвей, Иван, Тимофей, Дмитрий, Мирон, Андрей, Арсений, Лев и Роман.
Девочек нарекали Евой, Марией, Софией, Варварой, Полиной, Алисой, Дарьей, Кирой, Миланой, Анной, Валерией, Вероникой, Викторией и Ульяной.



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