Богдарья и Александър: волгоградцы нарекали детей редкими именами

Волгоградцы продолжают креативить при выборе имен для своих детей. Как сообщили V102.RU в комитете юстиции Волгоградской области, в январе жители региона называли мальчиков такими именами, как Александър, Алексий, Анас, Дени, Дэниэль, Леонард, Лионель, Лука, Матин, Нам Зыонг, Ратмир, Рудик, Светозар, Соломон, Экрем, Юстин и Ян.
В январе появились на свет девочки Аделия, Алекса, Алинель, Богдарья, Бэлла, Валенсия, Гулара, Даария, Илурия, Латвина, Лукерья, Мелания, Мелисса, Миа, Милада, Михилена, Риана, Снежана, Эльза и Чичек.
В то же время родители выбирают и традиционные имена для новорожденных. Чаще всего малышей называли такими именами как Михаил, Александр, Артём, Кирилл, Максим, Матвей, Иван, Тимофей, Дмитрий, Мирон, Андрей, Арсений, Лев и Роман.
Девочек нарекали Евой, Марией, Софией, Варварой, Полиной, Алисой, Дарьей, Кирой, Миланой, Анной, Валерией, Вероникой, Викторией и Ульяной.