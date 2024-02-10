Волгоградцы назвали худшие и лучшие дворы по уборке снега





Волгоградцы откликнулись на предложение V102.RU поделиться наблюдениями, как сегодня, 10 февраля, после обильных осадков убирают снег в их дворах и убирают ли вообще. Волгоградцы откликнулись на предложение V102.RU поделиться наблюдениями, как сегодня, 10 февраля, после обильных осадков убирают снег в их дворах и убирают ли вообще.

Жители дома №50 по ул. Титова похвалили своего дворника – он вышел с лопатой аж в 4 утра. А вот во дворах между остановками Грамши и отель Старт сотрудников УК горожане не заметили. На улице Новодвинской и в соседних кварталах дворники начали работать с семи утра и почистили дорожки у подъездов.

- Дворников нет от слова совсем. Ничего не убирается и снег, соответственно, не чистится, - сообщают жители Красноармейского района, проживающие на проспекте Героев малой земли, 33, 35, 37.

, - сообщают жители Красноармейского района, проживающие на проспекте Героев малой земли, 33, 35, 37.

Напомним, сегодня в администрации Волгограда заявили, что на уборке снега во дворах должны трудиться около 2 тысяч сотрудников управляющих компаний. Но, как видно, не всем повезло увидеть дворников с лопатами. Напомним, сегодня в администрации Волгограда заявили, что на уборке снега во дворах должны трудиться около 2 тысяч сотрудников управляющих компаний. Но, как видно, не всем повезло увидеть дворников с лопатами.





Жители домов Ворошиловского и Центрального районов недовольны тем, как убирают снег рядом с их домами.– критикуют горожане.Волгоградцы утверждают, что не чистится снег на площади Ленина. В Тракторозаводском районе на проспекте Ленина коммунальщиков сегодня с утра также не наблюдали. Повезло жителям дома №20 по ул. Кузнецкая – здесь во дворе проехал трактор и почистил дорогу.Возмущаются жители дома №41 по ул. Богунская.– задают вопросы читатели.