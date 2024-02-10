Общество

Волгоградцы назвали худшие и лучшие дворы по уборке снега

Общество 10.02.2024 20:55
0
10.02.2024 20:55


Волгоградцы откликнулись на предложение V102.RU поделиться наблюдениями, как сегодня, 10 февраля, после обильных осадков  убирают снег в их дворах и убирают ли вообще.
Жители дома №50 по ул. Титова похвалили своего дворника – он вышел с лопатой аж в 4 утра. А вот во дворах между остановками Грамши и отель Старт сотрудников УК  горожане не заметили. На улице Новодвинской и в соседних кварталах дворники  начали работать с семи утра и почистили дорожки у подъездов.
Жители домов Ворошиловского и Центрального районов недовольны тем, как убирают снег рядом с их домами.
 - Зато на набережной лестницу каждый день до самой Волги скребут! – критикуют горожане.
Волгоградцы утверждают, что не чистится снег на площади Ленина. В Тракторозаводском районе на проспекте Ленина коммунальщиков сегодня с утра также не наблюдали. Повезло жителям дома №20 по ул. Кузнецкая – здесь во дворе проехал трактор и почистил дорогу.
Возмущаются жители дома №41 по ул. Богунская.
- Ничего не чистили, до самой остановки, куда смотрит УК? Где контроль администрации? – задают вопросы читатели.
- Дворников нет от слова совсем. Ничего не убирается и снег, соответственно, не чистится, - сообщают жители Красноармейского района, проживающие на проспекте Героев малой земли, 33, 35, 37.
Напомним, сегодня в администрации Волгограда заявили, что на уборке снега во дворах должны трудиться около 2 тысяч сотрудников управляющих компаний. Но, как видно, не всем повезло увидеть дворников с лопатами.



Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
10.02.2024 22:03
Общество 10.02.2024 22:03
Комментарии

0
Далее
Общество
10.02.2024 21:25
Общество 10.02.2024 21:25
Комментарии

0
Далее
Общество
10.02.2024 19:48
Общество 10.02.2024 19:48
Комментарии

0
Далее
Общество
10.02.2024 18:11
Общество 10.02.2024 18:11
Комментарии

0
Далее
Общество
10.02.2024 16:59
Общество 10.02.2024 16:59
Комментарии

0
Далее
Общество
10.02.2024 16:07
Общество 10.02.2024 16:07
Комментарии

0
Далее
Общество
10.02.2024 14:47
Общество 10.02.2024 14:47
Комментарии

0
Далее
Общество
10.02.2024 12:02
Общество 10.02.2024 12:02
Комментарии

0
Далее
Общество
10.02.2024 11:19
Общество 10.02.2024 11:19
Комментарии

0
Далее
Общество
10.02.2024 10:57
Общество 10.02.2024 10:57
Комментарии

0
Далее
Общество
10.02.2024 08:19
Общество 10.02.2024 08:19
Комментарии

0
Далее
Общество
10.02.2024 07:34
Общество 10.02.2024 07:34
Комментарии

0
Далее
Общество
10.02.2024 07:29
Общество 10.02.2024 07:29
Комментарии

0
Далее
Общество
09.02.2024 20:37
Общество 09.02.2024 20:37
Комментарии

0
Далее
Общество
09.02.2024 19:53
Общество 09.02.2024 19:53
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:03
Теперь по-китайски. 10-метрового дракона пронесли волгоградцы в ЦПКиОСмотреть фотографии
21:25
Под Волгоградом похоронили погибшего на СВО Энвера ЯнмаеваСмотреть фотографии
20:55
Волгоградцы назвали худшие и лучшие дворы по уборке снегаСмотреть фотографии
19:48
«Цекуны» в шутку называют соседей «егунами»: как говорят жители Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:57
«Динамо-Синара» совершило победный вояж в СтавропольСмотреть фотографии
18:11
Семьи участников СВО посетили выставку первоцветов в ВолжскомСмотреть фотографии
17:33
В СССР было хуже. Что происходит с распространением кори в Волгоградской области?Смотреть фотографии
16:59
Богдарья и Александър: волгоградцы нарекали детей редкими именамиСмотреть фотографии
16:39
В Волжском автомобиль снес столб: двое в больницеСмотреть фотографии
16:07
Центр Волгограда зачистят вручную от снега за 600 тысяч рублейСмотреть фотографии
14:47
Волгоградца «задушили» запахи свежей выпечкиСмотреть фотографии
13:57
Ждут выше нормы: волгоградский гидроузел готовят к большой водеСмотреть фотографии
13:27
«Спартак» взял «Штурмом» лидерство в СуперлигеСмотреть фотографии
12:19
Под Волгоградом грузовик смял Chery Tiggo: погиб человекСмотреть фотографии
12:02
Боец «Бессмертного Сталинграда» Николай Тормосин погиб на СВОСмотреть фотографии
11:39
Под Волгоградом отец сжег иномарку сынаСмотреть фотографии
11:19
Найди своего дворника: в Волгограде объявили о тотальной зачистке города от снегаСмотреть фотографии
10:57
В Волгограде выписали родившихся с весом менее 1 кг двоих девочекСмотреть фотографии
10:26
Скоро будет 50. Росстат насчитал волгоградцам зарплаты в 49,4 тысячи рублейСмотреть фотографии
09:55
В Волгограде иномарка с двумя детьми врезалась в столбСмотреть фотографии
09:13
Приехавшего на вызов полицейского угрожал убить водитель в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:19
В Урюпинске открыли фотовыставку погибшего на СВО Дениса ШершицкогоСмотреть фотографии
07:34
«Это только начало»: Волгоград и область заваливает снегомСмотреть фотографии
07:29
У чиновников Волгограда протекла крышаСмотреть фотографии
21:47
В центре Волгограда иномарка влетела в маршрутку с пассажирамиСмотреть фотографии
21:16
Бывший зек зарубил насмерть мужчину в поселке под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:37
После оттепели дворы Волгограда превратились в «венецианские каналы» – фоторепортаж «Высоты 102»Смотреть фотографии
20:13
Волгоградских пожарных учили спасать в крупном логистическом центреСмотреть фотографии
19:53
Под Волгоградом из-за околевшей бешеной собаки ввели карантинСмотреть фотографии
18:43
Волгоградские самбисты 10 февраля устроят двухчасовое шоу в ТРК «Мармелад»Смотреть фотографии
 