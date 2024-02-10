Центр Волгограда зачистят вручную от снега за 600 тысяч рублей

Напомним, в Волгограде вот уже второй день идет снег. В мэрии заявили о работах по расчистке города от осадков, которые ведут сотрудники коммунальных служб с применением спецтехники. Во дворах города, утверждают в администрации города, на уборку снега вышли около 2 тысяч дворников.
Общество 10.02.2024 16:07
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10.02.2024 16:07
Напомним, в Волгограде вот уже второй день идет снег. В мэрии заявили о работах по расчистке города от осадков, которые ведут сотрудники коммунальных служб с применением спецтехники. Во дворах города, утверждают в администрации города, на уборку снега вышли около 2 тысяч дворников.
Центр Волгограда будут зачищать от снега вручную. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, МБУ «Волгоградзеленхоз» объявил запрос котировок на выполнение работ по зачистке центральных улиц с начальной ценой контракта в 600 тысяч рублей. В частности, уборка будет производиться на Аллее Героев, на пересечении Аллеи Героев и проспекта Ленина, в сквере Павших борцов, на Нижней террасе набережной, на площади Ленина от 13-ой гвардейской до ул. Наумова, в сквере собора Александра Невского и на улицах Ленина, Мира, Советской, Чуйкова и Гагарина.Также в техническое задание входит и очистка лестниц на Набережной Волгограда. Непрерывная уборка будет продолжаться до начала марта.
Напомним, в Волгограде вот уже второй день идет снег. В мэрии заявили о работах по расчистке города от осадков, которые ведут сотрудники коммунальных служб с применением спецтехники. Во дворах города, утверждают в администрации города, на уборку снега вышли около 2 тысяч дворников.
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