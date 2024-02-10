Центр Волгограда зачистят вручную от снега за 600 тысяч рублей





Центр Волгограда будут зачищать от снега вручную. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, МБУ «Волгоградзеленхоз» объявил запрос котировок на выполнение работ по зачистке центральных улиц с начальной ценой контракта в 600 тысяч рублей. В частности, уборка будет производиться на Аллее Героев, на пересечении Аллеи Героев и проспекта Ленина, в сквере Павших борцов, на Нижней террасе набережной, на площади Ленина от 13-ой гвардейской до ул. Наумова, в сквере собора Александра Невского и на улицах Ленина, Мира, Советской, Чуйкова и Гагарина. Центр Волгограда будут зачищать от снега вручную. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, МБУ «Волгоградзеленхоз» объявил запрос котировок на выполнение работ по зачистке центральных улиц с начальной ценой контракта в 600 тысяч рублей. В частности, уборка будет производиться на Аллее Героев, на пересечении Аллеи Героев и проспекта Ленина, в сквере Павших борцов, на Нижней террасе набережной, на площади Ленина от 13-ой гвардейской до ул. Наумова, в сквере собора Александра Невского и на улицах Ленина, Мира, Советской, Чуйкова и Гагарина.

Также в техническое задание входит и очистка лестниц на Набережной Волгограда. Непрерывная уборка будет продолжаться до начала марта.Напомним, в Волгограде вот уже второй день идет снег. В мэрии заявили о работах по расчистке города от осадков, которые ведут сотрудники коммунальных служб с применением спецтехники. Во дворах города, утверждают в администрации города, на уборку снега вышли около 2 тысяч дворников.