В Волгограде коммунальные службы приступили к уборке снега на пешеходных зонах и во дворах многоквартирных домов. Об этом заявили в администрации города, сообщает V102.RU.
На тротуары вышли 150 сотрудников районных коммунальных предприятий и несколько десятков единиц спецтехники. На тех участках пешеходных зон, где позволяет ширина тротуара, уборку снега осуществляют тракторы-щетки, на узких пешеходных зонах рабочие используют средства малой механизации либо убирают вручную.
Аналогичные работы на внутриквартальных проездах и подходах к подъездам осуществляют УК и ТСЖ, утверждают в мэрии. В УК обещали задействовать 2 тысячи дворников.
Редакция V102.RU предлагает волгоградцам поделиться наблюдениями, как убирают снег в их дворах и убирают ли его вообще. Фото и информацию присылайте в телеграм-канал V102.RU.