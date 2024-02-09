Прохождение атлантического циклона «Ольга» в Волгоградской области ожидается в ночь на 9 февраля, а также 10 и 11 февраля. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по региону, в эти дни ожидаются интенсивные осадки в виде снега и мокрого снега, а также усиление ветра с порывами до 15-20 м/с.

В южных районах Волгоградской области прогнозируется снег с дождем, налипание мокрого снега на проводах и деревья.

- Местами метели, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ожидается ухудшение видимости в осадках, метелях до 300-800 метров, - сообщили в ведомстве. - В период прохождения циклона сотрудники ГУ МЧС России по Волгоградской области ежедневно мониторят ситуацию на автодорогах региона, чтобы своевременно оказать помощь водителям при возникновении нештатных ситуаций.

Жителей и гостей региона просят в эти дни воздержаться от поездок на личном транспорте и тем более на дальние расстояния. По возможности, оставайтесь дома. При снегопаде и сильном ветре держитесь подальше от деревьев и шатких конструкций, не паркуйте рядом с ними автомобили.

При необходимости обращайтесь телефонам 101, 112.

Фото из архива ИА «Высота 102»