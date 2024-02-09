Суд в Волгоградской области обязал школу в рабочем поселке Светлый Яр выплатить 60 тысяч рублей компенсации мальчику, на которого в спортзале упал кусок бетона с потолка, сообщает V102.RU.

По информации старшего помощника прокурора области Оксаны Чередининой, происшествие случилось во время урока физкультуры. В результате удара мяча о потолок с него на школьника свалилась часть бетонного раствора, соединяющая плиты перекрытия. Мама мальчика обратилась с жалобой в прокуратуру.

- По счастливой случайности фрагмент бетона лишь вскользь задел ребенка, в связи с чем ему причинены телесные повреждения, квалифицирующиеся как легкий вред здоровью, - сообщила Черединина.

Между тем, как показала проверка, помимо физической боли мальчик перенес и нравственные страдания, поэтому в интересах несовершеннолетнего был подан иск о взыскании с образовательного учреждения компенсации морального вреда.

Кроме того, по ходатайству прокурора в адрес школы вынесено частное определение по факту несоблюдения требований безопасности при организации образовательного процесса. После случившегося в спортзале был проведен ремонт.