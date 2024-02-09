МЧС: в ближайшие часы Волгоград и область ждет снежный шторм

В Волгоградской области в ближайшие часы ожидается снежный шторм. В ГУ МЧС по региону горожан предупреждают об обильных снегопадах и шквалистом ветре, сообщает V102.RU.

— До конца суток 9 февраля, 10 и 11 февраля в Волгоградском регионе прогнозируют ухудшение погодных условий — интенсивные осадки в виде снега, мокрого снега, местами сильного. В отдельных южных районах ожидается снег с дождем, а также налипание мокрого снега на проводах ЛЭП и ветках деревьев. 9 февраля возможно усиление северо-западного ветра, в период с 10 по 11 февраля порывы восточного ветра составят до 20 м/с, — сообщает региональный главк МЧС со ссылкой на Волгоградский ЦГМС.

Уточняется, что местами пройдут метели, на дорогах образуются снежные заносы и накат, гололедица. Видимость в период снегопада и метелей упадет до 300-800 метров.

Спасатели напоминают о важности соблюдении мер личной безопасности. Во время сильного снегопада и усилений порывов ветра нужно плотно закрыть все окна, не находиться около деревьев и не парковать машины вблизи неустойчивых конструкций.

сли есть возможность — лучше оставайтесь дома и отложите поездки на дальние расстояния. Если снегопад застал вас на улице, осмотритесь по сторонам при переходе дороги, не делайте резких движений и будьте предсказуемыми для автомобилистов.

Если перед вами остановились несколько автомобилей, это совсем не значит, что где-то за ними не несется на полной скорости еще одна машина. Внимательно смотрите на поток автотранспорта при переходе улицы.

В экстренных ситуациях немедленно обращайтесь по телефонам экстренных служб: 01, 101, 112.

Фото: архив ИА «Высота 102»