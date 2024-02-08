Волгоградское УФАС отчиталось об итогах контроля за ценами на еду

В то же время в УФАС провели работу с крупнейшими региональными сетями по вопросу добровольного самоограничения при установлении торговых наценок на социально значимые продовольственные товары первой необходимости, а также овощную продукцию. Эту инициативу поддержала только торговая сеть «Покупочка», которая, как известно, была продана компании Х5 групп. В еще работающих магазинах акция продлится до 29 февраля 2024 года.
Вмешательство ведомства понадобилось в феврале прошлого года в связи с ростом цен на огурцы и томаты. Волгоградским УФАС России в основным местным производителям овощей - АО «СП Заря» и ООО «Овощевод» были направлены письма о необходимости принятия мер по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения, основанного на принципах ответственного ценообразования, включая недопущение создания искусственного дефицита на рынке, который может привести к дальнейшему росту цен.
В связи с подорожанием куриного мяса Волгоградское УФАС России в октябре 2023 года обратилось в АО «Волгомясомолторг», ООО «Волгоградские продукты», ООО «Торгсервис 34», ООО «Фирменная торговля» с предложением принятия мер по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в части снижения розничных цен или наценок на куриное мясо.
Кроме того, на основании материалов прокуратуры Волгоградской области Волгоградским УФАС России в декабре 2023 года было возбуждено дело в отношении производителей яйца куриного (ООО «Городищенская птицефабрика», ООО «Фермерское хозяйство «Захаровское Подворье», АО «Птицефабрика «Волжская», АО «Агрофирма «Восток») по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в соглашении между хозяйствующими субъектами – конкурентами по одновременному необоснованному повышению отпускных цен на яйцо куриное.