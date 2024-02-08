Общество

Волгоградское УФАС отчиталось об итогах контроля за ценами на еду

Общество 08.02.2024 20:05
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08.02.2024 20:05


В Волгоградском УФАС подвели итоги контроля за ценами на продукты и автомобильное топливо в 2023 году. Как сообщили V102.RU в антимонопольном ведомстве, в частности, была проанализирована деятельность ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» в части формирования розничных цен. Было установлено, что розничная цена за 2023 год на АИ-92 выросла на 6,7%, на АИ-95 -  на 6,4%, на дизельное топливо -  на 7,4%. Инфляция при этом по итогам 2023 года составила 7,42%, в связи с чем завышения цен не зафиксировано.
Что касается продуктов питания, то в ведомстве подчеркнули, что на территории Волгоградской области отсутствуют хозяйствующие субъекты, в том числе торговые сети, занимающие доминирующее положение на рынке розничной торговли продовольственными товарами. В связи с чем принять меры антимонопольного реагирования по фактам, в том числе, необоснованного повышения цен на социально значимые товары в отношении отдельно взятой торговой сети не представлялось возможным.
В то же время в УФАС провели работу с крупнейшими региональными сетями по вопросу добровольного самоограничения при установлении торговых наценок на социально значимые продовольственные товары первой необходимости, а также овощную продукцию. Эту инициативу поддержала только торговая сеть «Покупочка», которая, как известно, была продана компании Х5 групп. В еще работающих магазинах акция продлится до 29 февраля 2024 года.

Вмешательство ведомства понадобилось в феврале прошлого года в связи с ростом цен на огурцы и томаты.  Волгоградским УФАС России в основным  местным производителям  овощей - АО «СП Заря» и ООО «Овощевод» были направлены письма о необходимости принятия мер по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения, основанного на принципах ответственного ценообразования, включая недопущение создания искусственного дефицита на рынке, который может привести к дальнейшему росту цен.
В связи с подорожанием куриного мяса Волгоградское УФАС России в октябре 2023 года  обратилось в АО «Волгомясомолторг», ООО «Волгоградские продукты», ООО «Торгсервис 34», ООО «Фирменная торговля» с предложением принятия мер по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в части  снижения розничных цен или наценок на куриное мясо.
Кроме того, на основании материалов прокуратуры Волгоградской области Волгоградским УФАС России в декабре 2023 года было возбуждено дело в отношении производителей яйца куриного (ООО «Городищенская птицефабрика», ООО «Фермерское хозяйство «Захаровское Подворье», АО «Птицефабрика «Волжская», АО «Агрофирма «Восток») по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в соглашении между хозяйствующими субъектами – конкурентами по одновременному необоснованному повышению отпускных цен на яйцо куриное.


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