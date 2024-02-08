В Волгограде дорожники приготовились к приходу «Ольги»

Общество 08.02.2024 17:24
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08.02.2024 17:24
В Волгограде муниципальные дорожные предприятия переведены в режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий, вызванным приходом циклона «Ольга». Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии, на обработку городских магистралей от гололедицы уже готовы выйти порядка 80 единиц спецтехники.
Кроме этого, расчисткой пешеходных зон и дворовых территорий займутся бригады МБУ ЖКХ районов, управляющие компании и ТСЖ. Для этого будет задействованы тракторы-щетки, а на узких тротуарах - средства малой механизации и ручной труд. Очистку внутриквартальных проездов и подходов к подъездам от снега возьмут на себя УК и ТСЖ.
Волгоградцам советуют в условиях сильной метели по возможности отказаться от личного транспорта и пользоваться общественным. Автовладельцам следует быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим, не бросать личный транспорт на краю проезжей части и во дворах, чтобы не препятствовать работе спецтехники.
Напомним, на три дня Волгоград и область окажется под властью «Ольги». Циклон начнет действовать уже вечером 8 февраля.
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