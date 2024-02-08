Общество 08.02.2024 14:35
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08.02.2024 14:35
Волгоград и область на три дня окажутся во власти сильного снегопада, вызванного циклоном «Ольга». Он уже завалил снегом Москву и движется в другие регионы. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, небольшой мокрый снег при плюсовой температуре пойдет в областном центре уже вечером 8 февраля. Завтра осадки усилятся. При этом температура воздуха будет постепенно снижаться. При похолодании до -3 градусов в областном центре будут наблюдаться такие неблагоприятные явления как гололед, изморозь, налипание мокрого снега на проводах и деревьях.
В субботу снег не прекратится. В регионе ожидаются снежные накаты и заносы. В воскресенье, 11 февраля, в городе прогнозируют выпадение рекордного количества осадков – до 22 мм – и метель. К слову, из-за сильного ветра температура будет ощущаться гораздо ниже, чем небольшой минус, прогнозируемый синоптиками.
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