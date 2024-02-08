Китайский Новый год с размахом отметят в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде - с шествием дракона и огненным шоу. Как сообщили V102.RU в администрации парка, 10-метровый дракон сперва появится на автодроме, а потом переместится на ледовый каток. Компанию ему составит пушистая панда - символ Китая.

- В 18:00 гигантский дракон прошествует по льду, после чего всех гостей праздника ждет сюрприз – огненное шоу, где появится дракон из огня, - рассказали в ЦПКиО.

Празднование китайского Нового года пройдет 10 февраля. В этом день на катке будет звучать китайская музыка, а гостям предложат дамплинги - пельмешки с разными начинками.

Фото: ЦПКиО