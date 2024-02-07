Общество

В Волгограде главреда призвали к ответу из-за иноагента. При чем здесь Друзь?

Общество 07.02.2024 19:09
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07.02.2024 19:09


Дзержинский районный суд Волгограда постановил оштрафовать главреда одного из информагентств за злоупотребление свободой массовой информации, сообщает V102.RU. 

— Суд привлек к административной ответственности главного редактора информационного агентства «Informing» за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 ст. 13.15 КоАП РФ, — прокомментировала руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. — Главному редактору назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4000 рублей. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано. 

Согласно составленному протоколу об административном правонарушении, специалисты управления Роскомнадзора в ходе мониторинга выявили материал, размещенный ИА Informing с информацией об иностранном агенте без указания соответствующего статуса. В публикации фигурировал 42-летний журналист и преподаватель Илья Леонидович Бер*, который 17 ноября 2023 года, по данным Минюста РФ, был включен в Реестр иноагентов под № 716.

Примечательно, что ИА Informing не входит в перечень наименований зарегистрированных СМИ. на сайте издания указано, что главредом является некий Артур Кагаев, а само информагентство позиционирует себя объединением опытных журналистов, аналитиков и корреспондентов, занимающихся сбором, анализом и распространением актуальной информации на мировом и региональном уровнях.  

Как стало известно журналистам «Высоты 102» в деле фигурировал материал, касающийся магистра программы «Что? Где? Когда?» Александра Друзя, который после скандала с покупкой ответов на вопросы для шоу «Кто хочет стать миллионером?», главным которого в свое время был Илья Бер*, практически прекратил появляться на публике.

По сведениям Минюста России, внесенный в реестр иноагентов журналист распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также принимал участие в создании предназначенных для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Помимо этого Участвовал в качестве респондента на информаплощадках, предоставляемых иностранными структурами. Проживает за пределами России. 

*Илья Бер — физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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