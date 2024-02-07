Дзержинский районный суд Волгограда постановил оштрафовать главреда одного из информагентств за злоупотребление свободой массовой информации, сообщает V102.RU.

— Суд привлек к административной ответственности главного редактора информационного агентства «Informing» за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 ст. 13.15 КоАП РФ, — прокомментировала руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. — Главному редактору назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4000 рублей. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Согласно составленному протоколу об административном правонарушении, специалисты управления Роскомнадзора в ходе мониторинга выявили материал, размещенный ИА Informing с информацией об иностранном агенте без указания соответствующего статуса. В публикации фигурировал 42-летний журналист и преподаватель Илья Леонидович Бер*, который 17 ноября 2023 года, по данным Минюста РФ, был включен в Реестр иноагентов под № 716.

Примечательно, что ИА Informing не входит в перечень наименований зарегистрированных СМИ. на сайте издания указано, что главредом является некий Артур Кагаев, а само информагентство позиционирует себя объединением опытных журналистов, аналитиков и корреспондентов, занимающихся сбором, анализом и распространением актуальной информации на мировом и региональном уровнях.

Как стало известно журналистам «Высоты 102» в деле фигурировал материал, касающийся магистра программы «Что? Где? Когда?» Александра Друзя, который после скандала с покупкой ответов на вопросы для шоу «Кто хочет стать миллионером?», главным которого в свое время был Илья Бер*, практически прекратил появляться на публике.

По сведениям Минюста России, внесенный в реестр иноагентов журналист распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также принимал участие в создании предназначенных для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Помимо этого Участвовал в качестве респондента на информаплощадках, предоставляемых иностранными структурами. Проживает за пределами России.

*Илья Бер — физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

Фото: архив ИА «Высота 102»