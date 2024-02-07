В Волгограде заказали новый генплан города за 81 миллион рублей

В Волгограде подготовят новую редакцию проектов генерального плана и правил землепользования и застройки. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, на эти цели из бюджета города выделен 81 миллион рублей. Заказчиком выступил департамент по градостроительству и архитектуре администрации города.

Новый генплан понадобился мэрии для повышения эффективности управления развитием территории городского округа, включая создание условий для повышения качества городской среды и совершенствования пространственно-планировочной и транспортной инфраструктуры города-героя как центра Волгоградско-Волжской агломерации и столицы региона.



Одним из результатов работы исполнителя должно быть создание видеофильма продолжительностью не менее пяти минут, презентующего новый генплан.

Ранее, напомним, V102.RU сообщало о принятии 10-летней программы развития областного центра. Общая сумма финансирования мероприятий в рамках этой программы составляет около 1,4 триллиона рублей.

