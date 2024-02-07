Герой России Андрей Бочаров 7 февраля встретится с добровольцами СВО





В Волгограде сегодня, 7 февраля, губернатор Волгоградской области Герой России Андрей Бочаров проведет встречу с участниками специальной военной операции, добровольно заключившими контракт с Министерством обороны РФ. По сведениям «Высоты 102», главной темой встречи станет дальнейшее развитие и совершенствование единой системы мер социальной поддержки участников СВО и их семей.

Напомним, что Бочаров на личном контроле держит в Волгоградской области вопрос поддержки участников спецоперации и уже неоднократно проводил встречи с ними, а также с членами их семей. В настоящее время в регион помощь участникам СВО оказывается уже по 35 направлениям, а за каждой семьей закреплено ответственное должностное лицо и волонтеры. Координацию осуществляет единый региональный центр поддержки, действует отделение федерального фонда «Защитники Отечества».

Одной из первых в России Волгоградская область приступила к созданию единой целостной системы реабилитации участников боевых действий. Главная задача – вернуть их к активной профессиональной и социальной жизни.