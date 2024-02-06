Общество

Водитель легковушки оплатил ночное ДТП с локомотивом под Волгоградом

Общество 06.02.2024 22:14
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06.02.2024 22:14


Железнодорожники в Волгоградской области взыскали ущерб, понесенный в дорожной аварии грузового поезда и легковушки. Как сообщили V102.RU в Приволжской ЖД, сумма причиненного ОАО «РЖД» ущерба в размере 5,3 тысячи рублей была взыскана с собственника транспортного средства в полном объеме.

Как ранее сообщалось, ДТП произошло 26 октября прошлого года в 22.30 на перегоне Мариновка-Донская в Калачевском районе. Водитель выехал на ж/д переезд перед приближавшимся маневровым локомотивом. К счастью, никто не пострадал. Происшествие никак не повлияло на график движения поездов. 

Фото из архива ИА «Высота 102»

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