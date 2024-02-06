Водитель легковушки оплатил ночное ДТП с локомотивом под Волгоградом

Железнодорожники в Волгоградской области взыскали ущерб, понесенный в дорожной аварии грузового поезда и легковушки. Как сообщили V102.RU в Приволжской ЖД, сумма причиненного ОАО «РЖД» ущерба в размере 5,3 тысячи рублей была взыскана с собственника транспортного средства в полном объеме.

Как ранее сообщалось, ДТП произошло 26 октября прошлого года в 22.30 на перегоне Мариновка-Донская в Калачевском районе. Водитель выехал на ж/д переезд перед приближавшимся маневровым локомотивом. К счастью, никто не пострадал. Происшествие никак не повлияло на график движения поездов.

Фото из архива ИА «Высота 102»