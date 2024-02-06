Общество

Путин наградил главу города, ученого и четырех фермеров из Волгоградской области

Общество 06.02.2024 10:29
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06.02.2024 10:29


Государственных наград РФ удостоены сразу шесть жителей Волгоградской области. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на 24-страничный президентский Указ «О награждении государственными наградами РФ».

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден глава города Фролово Волгоградской области Василий Данков за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Еще одной медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоен старший научный сотрудник отдела Всероссийского НИИ орошаемого земледелия - филиала федерального ГБНУ «Федеральный научный центр гидротехники и мелиорации имени А.Н. Костякова» Муслим Ганиев.

За заслуги в области сельского  хозяйства и многолетнюю добросовестную работу отмечен Владимир Объедков - глава крестьянского (фермерского) хозяйства из Ольховского района. Он награжден медалью «За труды по сельскому хозяйству».

Почетные звания «Заслуженный работник сельского хозяйства» присвоены сразу трем фермерам: председателю сельскохозяйственного производственного кооператива «Темп» Павлу Дубровину и главам крестьянских (фермерских) хозяйств Андрею Липпардту из Камышинского района и Руслану Пахомову из Дубовского района.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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