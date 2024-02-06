Под Волгоградом суд обязал провести водопровод в 9 селах

Волгоград за несколько часов оказался во власти трех стихий06.02.2024 08:37
Содержание волгоградских чиновников и депутатов увеличили до 1,5 млрд06.02.2024 07:42
В Волгограде на Заканальной построят стеклянный вокзал05.02.2024 22:09
ИКВО увеличило количество членов УИК для обхода избирателей05.02.2024 20:18
Бывший волгоградский журналист Георгий Гривенный умер в Москве05.02.2024 19:42
Две волгоградские судьи пожаловались в Москву на коллег05.02.2024 19:10
Оленей и лосей с кабанами спасают обильными застольями в Волгоградской области05.02.2024 18:25
Поддержка будущего: ЕвроХим-ВолгаКалий платит студентам за хорошую учебу05.02.2024 16:29
ЕвроХим-ВолгаКалий продолжает выплаты стипендий студентам высших и средних учебных заведений, получающих профессиональное образование по целевому направлению. Эта практика позволяет привлечь на Гремячинский горно-обогатительный комбинат, мощности которого развивает ЕвроХим-ВолгаКалий, молодые перспективные...