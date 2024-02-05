Происшествия

Пытался выпрыгнуть: под Волгоградом «ГАЗель» протаранила самосвал

Происшествия 05.02.2024 17:05
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05.02.2024 17:05


Под Волгоградом грузовая ГАЗель протаранила самосвал, который стоял на дороге из-за поломки. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла в 15-00 ч. на новом участке мостового перехода.

23-летний водитель, управляя грузовой автомашиной «ГАЗель», двигаясь по мостовому переходу через реку Волга со стороны Волжского в направлении хутора Новенький, напротив световой опоры № 114 совершил наезд на самосвал с включенной аварийной сигнализацией, – рассказали в ведомстве.


Водитель грузовой «ГАЗели» доставлен в больницу. По словам очевидцев, парень перед самым ударом попытался выпрыгнуть из кабины, которая оказалась практически смятой. 

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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