Общество

Бочаров начал готовить регион к весеннему половодью

Общество 05.02.2024 11:08
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05.02.2024 11:08


На оперативном совещании 5 февраля губернатор Волгоградской области поднял вопрос подготовки к предстоящему весеннему половодью в регионе и озвучил ряд поручений в этой связи профильным ведомствам. 

Как прозвучало на совещании, погодно-климатические условия на территории Волгоградской области в середине января отличались аномально низкими температурами и при этом обильными осадками в виде снега, что привело к значительным снегзапасам на севере региона. Большие запасы снега наблюдаются одновременно и в регионах Волго-Каспийского и Донского речных бассейнов, в верховьях и на Средней Волге. При этом в феврале в регионах Верхней и Средней Волги прогнозируются обильные осадки, а в Волгоградской области осадков ожидается в полтора раза больше нормы. В связи с этим Андрей Бочаров призвал готовиться к возможному осложнению обстановки заблаговременно. 

В настоящее время гидрологическая обстановка на водных объектах Волгоградской области стабильная. При этом Гидрометцентр предупреждает, что после 20-х чисел февраля возможна перестройка характера погоды, что может серьезно осложнить гидрологическую ситуацию, – сказал на совещании глава региона. – В этой связи считаю правильным заблаговременно начать подготовку к безаварийному пропуску весеннего половодья и паводковых вод. 

В числе поручений, озвученных Андреем Бочаровым органам местного самоуправления и профильным службам: 

  • постоянное наблюдение за прогнозами развития ледовой и паводковой обстановки;
  • реализация мероприятий по снижению риска возникновения ЧС в местах массового выхода людей на лед;
  • проверка состояния гидротехнических сооружений на территории муниципальных образований Волгоградской области;
  • подготовка и утверждение регионального Комплексного плана мероприятий по подготовке к паводкоопасному сезону и снижению негативных последствий весеннего половодья и паводков 2024 года на территории Волгоградской области;
  • проведение в феврале комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Волгоградской области по вопросам готовности к безаварийному попуску весеннего половодья и паводковых вод;

Кроме того, губернатор Волгоградской области распорядился сформировать в областном бюджете и муниципальных бюджетах  необходимый резерв финансовых средств, а также подготовить на местах запасы материально технических ресурсов на случай осложнения гидрометеорологической обстановки.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102» 

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